Bursa'da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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