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        Bursa'da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:17
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        Bursa'da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Mudanya-Bursa kara yolu Aydınpınar mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 BLR 926 plakalı motosiklet, bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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