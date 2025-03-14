Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu sahnelendi

        Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Yaşdönümü Rüyası" isimli oyunu sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 02:14 Güncelleme: 14.03.2025 - 03:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu sahnelendi
        ABONE OL

        Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Yaşdönümü Rüyası" isimli oyunu sanatseverlerle buluştu.

        Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyununu Bengisu Gürbüzer Doğru yönetti.

        Erendiz Atasü'nün kaleme aldığı, Meriç Coşar'ın sahneye uyarladığı oyun izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı.

        Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral'ın başrolleri paylaştığı "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu, Feride ve Şirin adlı iki kadının, anne-kız ilişkisini konu alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" ko...
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" ko...
        Bursa'da, tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da, tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da çalılıkta çıkan yangın, söndürüldü
        Bursa'da çalılıkta çıkan yangın, söndürüldü
        Arkadaşlarıyla birlikte otururken çıkan tartışmada tabancayla vuruldu
        Arkadaşlarıyla birlikte otururken çıkan tartışmada tabancayla vuruldu
        Bursa'da otomobilin motor bölümünde sıkışan horoz kurtarıldı
        Bursa'da otomobilin motor bölümünde sıkışan horoz kurtarıldı