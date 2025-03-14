Bursa'da "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu sahnelendi
Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Yaşdönümü Rüyası" isimli oyunu sanatseverlerle buluştu.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Yaşdönümü Rüyası" isimli oyunu sanatseverlerle buluştu.
Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyununu Bengisu Gürbüzer Doğru yönetti.
Erendiz Atasü'nün kaleme aldığı, Meriç Coşar'ın sahneye uyarladığı oyun izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı.
Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral'ın başrolleri paylaştığı "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu, Feride ve Şirin adlı iki kadının, anne-kız ilişkisini konu alıyor.
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