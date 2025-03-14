Bursa'da "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu sahnelendi

Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral'ın başrolleri paylaştığı "Bir Yaşdönümü Rüyası" oyunu, Feride ve Şirin adlı iki kadının, anne-kız ilişkisini konu alıyor.

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