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        Bursa'da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:11 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:17
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        Bursa'da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi.

        Y.C. (20) idaresindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah kavşağı istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Y.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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