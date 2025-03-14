Bursa'da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Y.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Y.C. (20) idaresindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah kavşağı istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

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