Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        İmamoğlu ve Yavaş görüştü: Yol arkadaşıyız
        İmamoğlu ve Yavaş görüştü: Yol arkadaşıyız
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"

        Benzer Haberler

        Müşteri ile görevlinin akaryakıt istasyonundaki kavgası kamerada
        Müşteri ile görevlinin akaryakıt istasyonundaki kavgası kamerada
        Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda...
        Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda...
        Dünyanın ilk çarşılı köprüsü Irgandı, 583 yıllık tarihiyle zanaatkarlara ev...
        Dünyanın ilk çarşılı köprüsü Irgandı, 583 yıllık tarihiyle zanaatkarlara ev...
        Bursa'da çocukların "tekne orucu" için hazırlanan iftariyelik poğaça gelene...
        Bursa'da çocukların "tekne orucu" için hazırlanan iftariyelik poğaça gelene...
        Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftar ya...
        Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftar ya...
        Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu
        Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu