İnegöl'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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