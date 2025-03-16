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        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa'da konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, "Kızılay ile ilgili algı yönetimine müsaade etmememiz lazım çünkü burası bir iyilik hareketidir. Bilgi kirliliğine müsaade etmemek lazım. Kızılay'ın hem dernek olarak hem iştirakleri olarak toplumla mutabakatını güçlendirmemiz lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:06
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        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa'da konuştu:
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        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, "Kızılay ile ilgili algı yönetimine müsaade etmememiz lazım çünkü burası bir iyilik hareketidir. Bilgi kirliliğine müsaade etmemek lazım. Kızılay'ın hem dernek olarak hem iştirakleri olarak toplumla mutabakatını güçlendirmemiz lazım." dedi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Türk Kızılay Bursa İl Teşkilatının Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Can, Kızılay gönüllülerinin bir takım gibi hareket edebildiğini söyledi.

        Can, haziran ayında Kızılay'ın 157'inci yaşını kutlayacağını dile getirerek, bir merhamet çınarının gönüllüleri olarak bir ve beraber olduklarını anlattı.

        Oğuz Can, Kızılay'ın iyiliğin gücüyle birey ve toplumun dirençliliğini artırmak, insan onurunu korumak, ızdırabını dindirmek için çalışma misyonu çerçevesinde afet yönetimi, kan hizmetleri, sosyal hizmetler, uluslararası yardımlar, göç ve mülteci hizmetleri gibi ana başlıkları altında bağışçılarından aldığı güçle ayrım gözetmeksizin faaliyetlerini yürüttüğünü vurguladı.

        Kızılay'ın 40 ülkede faaliyet gösterdiğini ve 20 ülkede de delegasyonu olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

        "Yıllar içerisinde de 113 ülkede ayrı ayrı faaliyetler göstermiş. Bunun içerisinde Gazze'deki aşevimizde her gün 30 bin kişiye yemek çıkıyor. Suriye'de göç ve mülteci hizmetleri kapsamında da misafir ettiğimiz, uğurladığımız özbeöz Türkçe konuşabilen, inşallah ileride de birlik ve beraberliğimizi artıracağımız, ekonomik ve mali güçlerimizi pekiştireceğimizi umduğumuz Suriyeli kardeşlerimize, 300-350 bin kişiye de yardımlarınız ulaşmaktadır."

        Can, Kızılay olarak şubelerinin yerelde çok daha güçlü olmasını istediklerini vurgulayarak, "Kızılay'la ilgili algı yönetimine müsaade etmememiz lazım. Çünkü burası bir iyilik hareketidir. Bilgi kirliliğine müsaade etmemek lazım. Kızılay'ın hem dernek olarak hem iştirakleri olarak toplumla mutabakatını güçlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Kızılay ailesinin bir ferdi olduğu için gurur duyduğunu dile getirdi.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Murat Tutaç yeniden seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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