Bursa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen B.U, Ş.K. ve K.D. ise gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde yabancı uyrukluların çalıştırıldığı ve kalacak yer temin edildiğini belirledi.

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