GÜNCELLEME - Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsünün önce bir otomobile, ardından da karşı şeritteki aydınlatma direğine çarparak durduğu anlar yer aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Şafak B. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 JJK 41 plakalı halk otobüsü, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 CAG 42 plakalı otomobile, ardından da refüjü aşıp aydınlatma direğine çarptı.

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