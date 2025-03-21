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        GÜNCELLEME - Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı

        Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
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        Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Şafak B. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 JJK 41 plakalı halk otobüsü, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 CAG 42 plakalı otomobile, ardından da refüjü aşıp aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüsün şoförü ile 7 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı araç içi ve çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsünün önce bir otomobile, ardından da karşı şeritteki aydınlatma direğine çarparak durduğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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