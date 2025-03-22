Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü

        Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
        ABONE OL

        Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Harmancık-Balıkesir D230 kara yolunda seyreden Mehmet Ceylan (50) idaresindeki 16 APK 668 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü için 20 saat önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!

        Benzer Haberler

        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı
        Mağaza açılışında indirim izdihamı
        Mağaza açılışında indirim izdihamı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Polis, 2 milyon lira dolandırılan kadının kimliğini, kuyumcuda yakaladığı ş...
        Polis, 2 milyon lira dolandırılan kadının kimliğini, kuyumcuda yakaladığı ş...
        Bursa'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi