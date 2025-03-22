Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harmancık-Balıkesir D230 kara yolunda seyreden Mehmet Ceylan (50) idaresindeki 16 APK 668 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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