Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı, araç yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı, araç yoğunluğuna neden oluyor.

        Cuma gününden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, oteller bölgesine akın etti.

        Uludağ'da geliş ve gidiş istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

        Jandarma ekipleri de Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetledi. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmedi.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler, yolda kaldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Binmek istediği hafif ticari araca otomobilin çarptığı kazada yaralandı
        Binmek istediği hafif ticari araca otomobilin çarptığı kazada yaralandı
        Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu Uludağ'da kurallara u...
        Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu Uludağ'da kurallara u...
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        BAL-GÖÇ Genel Kurulu'nda usulsüzlük iddiaları Adaylıktan çekilen Prof. Dr....
        BAL-GÖÇ Genel Kurulu'nda usulsüzlük iddiaları Adaylıktan çekilen Prof. Dr....
        Bursa'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
        Park halindeki servis midibüsü alev alev yandı
        Park halindeki servis midibüsü alev alev yandı