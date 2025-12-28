Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı, araç yoğunluğuna neden oluyor.

Cuma gününden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, oteller bölgesine akın etti.

Uludağ'da geliş ve gidiş istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri de Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetledi. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler, yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın devam etmesi bekleniyor.