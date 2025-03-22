Bursaspor'un misafiri yetim çocuklar oldu

Bursaspor, Kırşehir FSK ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmaya yetim çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nin "Yetim gülerse dünya güler" projesi kapsamında Bursasporlu futbolcularla çıktı.

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