Bursaspor'un misafiri yetim çocuklar oldu
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını yetim çocuklarla birlikte izledi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını yetim çocuklarla birlikte izledi.
Bursaspor, Kırşehir FSK ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmaya yetim çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nin "Yetim gülerse dünya güler" projesi kapsamında Bursasporlu futbolcularla çıktı.
Bursasporlu oyuncular, bu özel anı vurgulamak amacıyla sahaya çıkarken "Yetim gülerse dünya güler" pankartını taşıdı.
Minik misafirler, Bursasporlu oyuncularla birlikte sahaya çıkmanın gururunu yaşarken tribünlerin sıcak ilgisiyle mutlu anlar yaşadı.
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