Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTÜ'de TÜBİTAK destekli projeyle ahşabın dayanıklılığı artırılacak

        Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle hızlı büyüyen ağaç türlerinden elde edilen ahşap ürünlerin, dış ortam koşullarında dayanıklılığının 10 kat artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTÜ'de TÜBİTAK destekli projeyle ahşabın dayanıklılığı artırılacak
        ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle hızlı büyüyen ağaç türlerinden elde edilen ahşap ürünlerin, dış ortam koşullarında dayanıklılığının 10 kat artırılması hedefleniyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ali Ermeydan'ın yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 2515 COST Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        "Yapı Endüstrisi İçin Dış Ortam Koşullarına Dayanıklı Ve Boyutsal Kararlı Yeni Nesil Bir Ahşap Modifikasyon Yöntemi Geliştirilmesi: Ahşabın D,L-Laktid ile in-situ Polimerizasyonu" başlıklı projenin, 36 ay sürmesi planlanıyor. Bu projeyle doğal dayanıklı ahşap ürünler veren tropik ağaçların kesilmesi azaltılarak yağmur ormanlarının tükenme riskinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Projede BTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eylem Dizman Tomak ve Prof. Dr. Ramazan Kurt araştırmacı, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Bayraktar ise danışman olarak yer alıyor.

        Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Ali Ermeydan, nişasta kökenli malzemeler kullanılarak ahşap ürünlerin dayanıklılığının artırılması hedeflenen proje için patent başvurusunun gerçekleştiğini kaydetti.

        Ermeydan, dış ortamda kullanılan ahşap malzemelerin kısa sürede deforme olması sebebiyle yağmur ormanlarında yetişen dayanıklı ağaçların kesildiğini bildirdi.

        Bu ağaçların kesiminin yağmur ormanlarının bitişine yol açabileceğini ifade eden Ermeydan, şunları kaydetti:

        "Öte yandan dayanıklı ağaçların maliyeti her geçen gün katlanıyor. Buna karşın hızlı büyüyen ağaçlardan yapılan ahşap ürünlerin dayanım süresi çok az. Biz de bu nedenle kavak, ladin, çam gibi hızlı büyüyen ağaçlardan elde edilen kent mobilyası, ahşap ev gibi dış mekan malzemelerinin dış ortam koşullarına dayanımını 10 kat artıracak çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar ülkemizde geliştirilen herhangi bir modifikasyon yöntemi bulunmamaktadır. Finlandiya, Norveç ve Almanya gibi ülkelerde geliştirilen diğer ahşap modifikasyon yöntemleri, ahşap ürünlerin biyolojik dayanımını ve nispeten boyutsal kararlılığını artırıyor ancak bizim projemiz yüksek biyolojik dayanımın yanı sıra yüksek boyutsal kararlılık dediğimiz ahşabın daha az su emmesini, bükülmesini ya da şişmesini doğal yöntemlerle önlüyor."

        Bu projeyle Türkiye'nin dışa bağlı olduğu ürünlerde millileşme adımına önemli katkıların sağlanabileceğini belirten Ermeydan, "Projenin sonuçları dayanımı az olan diğer ağaç türlerinin çevre dostu yöntemlerle korunması için iyi bir referans olacaktır. Depreme karşı dayanıklı mimaride, yüksek katlı ahşap binaların yapımına yönelik alternatif bir hammadde geliştirilebilecektir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi, itfaiyecilere engel olma...
        Babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi, itfaiyecilere engel olma...
        Dedesinin üretip tarifini sır gibi sakladıkları 'ramazan helvası', 65 yıldı...
        Dedesinin üretip tarifini sır gibi sakladıkları 'ramazan helvası', 65 yıldı...
        Mudanya'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mudanya'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Evinde sobadan zehirlenen uzman onbaşı, yaşamını yitirdi
        Evinde sobadan zehirlenen uzman onbaşı, yaşamını yitirdi
        Bursa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti
        Bursa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti
        11 kişiyi dolandıran firari hükümlü 3 yıl sonra yakalandı
        11 kişiyi dolandıran firari hükümlü 3 yıl sonra yakalandı