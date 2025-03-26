Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası
Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve bahçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren sanık, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meyve bahçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren sanık, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selami Kurt, olayda hayatını kaybeden Şaban Kurt'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.
Söz verilen sanık, "Keşke bunlar olmasaydı, kardeşimi öldürmek zorunda kalmasaydım." dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, tahrik ve takdir indirimiyle 17 yıl 6 aya düşürdü.
Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde 2023 yılının eylül ayında, ihbar üzerine bölgedeki şeftali bahçesine giden jandarma ekipleri, Şaban Kurt'un (55) tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Maktulün olaydan önce tartıştığı ağabeyi Selami Kurt gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı.
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