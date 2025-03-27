Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Uludağ'da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 07:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL

        Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı

        Benzer Haberler

        Uludağ'da otel yangını (1)
        Uludağ'da otel yangını (1)
        Park halindeki 4 araca çarpan otomobildekiler, çevredekilere saldırdı
        Park halindeki 4 araca çarpan otomobildekiler, çevredekilere saldırdı
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0
        Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0
        1923 Mustafakemalpaşa Spor- Efeler 09 SFK:0-0
        1923 Mustafakemalpaşa Spor- Efeler 09 SFK:0-0
        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1
        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1