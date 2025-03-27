Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Bursa-Mudanya istikametindeki Aydınpınar mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 RL 525 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ters dönen araçtan çıkartılan yaralı, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
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