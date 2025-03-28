Bursa Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Tarihi Heykel Valilik Binası'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Bursa protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra kamu kurumlarının yöneticileri ve personeliyle bayramlaştı.

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