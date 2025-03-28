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        BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da iftar programında konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı siyasi partilerin bayramlaşmama kararı almasına ilişkin, "Bayramda heyetleriniz, bayramlaşsın. En azından bir acı kahve içsinler, 40 yıl hatırı olsun. Tatlılar yensin, çikolatalar ikram edilsin ve en azından bu gergin ortam biraz yumuşasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:07 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:13
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        BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da iftar programında konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı siyasi partilerin bayramlaşmama kararı almasına ilişkin, "Bayramda heyetleriniz, bayramlaşsın. En azından bir acı kahve içsinler, 40 yıl hatırı olsun. Tatlılar yensin, çikolatalar ikram edilsin ve en azından bu gergin ortam biraz yumuşasın." dedi.

        Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, şehit ve gazi aileleriyle bir arayan gelen Destici, şehit ve gazilerin ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ettiğini belirten Destici, "Karşımızdakiler, iradesi olan, kararlarını kendisi alan ve uygulayan bir yapı değil, bunlar, siyonistlerin, emperyalistlerin, soykırımcıların uşakları. Binlerce askerimiz, polisimiz, evlatlarımız şehit oldu." diye konuştu.

        Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Kafkaslar'da, Myanmar'da mazlumlara zulmedenlerin bir gün bunun bedelini ödeyeceğini anlatan Destici, "Ecdadımız nasıl geçmişte bu zalimlere bedelini ödettiyse gün gelecek yine bu Müslüman Türk milleti, bu zalimlerin hakkından gelecek ve yaptıkları zulümleri başlarına geçirecektir Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

        - "Bütün vatandaşlar, hukukun vereceği kararlara saygılı olmak zorundadır"

        Son günlerde Türkiye'de yaşanan hadiselere değinen Destici, şunları kaydetti:

        "Biz ilkesel olarak, her şeyin hukuk, demokrasisi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesini isteriz. Geçerli bir hukuk sistemimiz var. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yönleri olabilir ama bütün vatandaşlar, başta da toplum önünde olanlar, beğenmeseler de hukukun vereceği kararlara saygılı olmak zorundadır. Hukukçuların verdiği kararlardan dolayı onlara hakaret etmek, onları aşağılamak, onları yok saymak, doğru değildir."

        Destici, siyasi partilerden bazılarının birbirleriyle bayramlaşmayacaklarını açıkladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bu kararınızdan vazgeçin. Bayramda heyetleriniz, bayramlaşsın. En azından bir acı kahve içsinler, 40 yıl hatırı olsun. Tatlılar yensin, çikolatalar ikram edilsin ve en azından bu gergin ortam biraz yumuşasın. Çünkü yukarısı gerilirse aşağısı patlar. Onun için öncelikle sorumluluğumuz, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin dirliği ve huzurudur. Bunu kendi içimizde çözeceğiz. Ana muhalefet liderinin yaptığı gibi Amerikan televizyonlarına ya da İngiltere hükümetlerine çağrı yaparak çözemeyiz."

        Milleti bölecek, ayrıştıracak her türlü söz, eylem ve davranıştan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Destici, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve BBP Bursa İl Başkanı Eyip Eken'in de konuşma yaptığı programda, Destici'ye plaket ve çini takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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