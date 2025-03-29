Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde 125 bin kişiyi iftarda buluşturdu

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca 4 ilde toplam 125 bin kişiye iftar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenleniyor.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü de Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da kurulan iftar sofralarında, ramazan ayı boyunca 7 farklı mekanda toplam 125 bin kişi iftar programında buluştu.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İftar sofralarında her gün ortalama 4 bin 300 vatandaşımızı ağırladık. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve her daim yanımızda olan Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'ya şükranlarımı sunarım. Kurulan sofraların, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını Rabbimden niyaz eder Ramazan Bayramımızın hayırlara vesile olmasını dilerim."