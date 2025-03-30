AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP'li yöneticiler, bu yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalışıyor. Böyle yolsuzluktan kahraman çıkmaz, demokrasi mücadelesinden çıkar. Sen onu 28 Şubat'ta görecektin." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle gönüllerin bir köşesinin buruk olduğunu söyledi.

İstikrarlı ve güçlü bir Türkiye inşa etmenin peşinde olduklarını aktaran Ala, Cumhur İttifakı olarak, 85 milyonun kardeşliğini pekiştirecek ve Türkiye'yi prangalarından kurtaracak, hedeflerine doğru emin adımlarla, vakur biçimde ilerleyecek projeleri yürürlüğe koyduklarını anlattı.

Ala, bunlardan en önemlisinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu belirterek, "Yıllardır memlekette büyük sorunlara, acılara yol açan terör belasından Türkiye'yi kurtaracak adımları, cesaretle, inisiyatif alarak atıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu hedefi gerçekleştireceğiz ve milletimizi bu başarıyla buluşturacağız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın muhalefetinin olduğunu, alternatifinin olmadığını dile getiren Ala, "Bugün 20'ye yakın, 15'ten fazla ülkede biz, barış ve huzura katkıda bulunuyoruz; askerlerimiz o ülkelerde konuşlanmış vaziyette." ifadesini kullandı. Her sandıkta ortaya koyulan siyasi iradeyle Türkiye'nin çok önemli alanlarda başarılar elde ettiğine dikkati çeken Ala, şöyle konuştu: "AK Parti ve Cumhur İttifakı bunları uygularken muhalefet partisi, İstanbul (Büyükşehir) Belediyesini kazandı. İstanbul (Büyükşehir) Belediyesi demek, bizim bakanlıklarımızın 3'te 2'sinden daha fazla bütçesi olan bir kamu kuruluşu demek. Orası bir çiftlik değil, bir kamu kuruluşu ve bütçesi itibarıyla birkaç tane bakanlığı toplasak ondan daha fazla bütçesi var. Bunun millete hizmete yönelik kullanılması icap etmez mi? Eğer bu yapılmamışsa, yolsuzluklar ortaya çıkmışsa, bunların da adli makamlar, yargı tarafından soruşturulması gerekmez mi? Bu bir yolsuzluk soruşturmasıdır. Bu yolsuzluk iddialarını cevaplaması gerekirken ana muhalefet partisi genel başkanı ve yöneticileri, tabanını ayırıyorum, CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın da bundan rahatsız olduğu inancındayım. CHP'li yöneticiler, bu yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalışıyor. Böyle yolsuzluktan kahraman çıkmaz, demokrasi mücadelesinden çıkar. Sen onu 28 Şubat'ta görecektin."

Ala, 28 Şubat mantığıyla ülkede ekonominin hançerlenmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Ülkenin firmalarını, üretenlerini fişliyorlar, onları boykota çağırıyorlar. Bunu biz 28 Şubat'tan tanıyoruz. Biz, dünyadaki ekonomik gidişatı, Çin ve Amerika, Avrupa arasındaki büyük ekonomik çekişmeyi dikkate alarak bir program ortaya koyduk. Milletimizi pandemiden sonra ekonomik başarıya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Enflasyonu düşürecek, ihracatı, üretimi artıracak ve istikrar içerisinde Türkiye'nin ekonomisini büyütecek bir program uyguluyoruz." ifadesini kullandı. - "Onları ve şiddetle reddediyor ve lanetliyoruz" Efkan Ala, geçmişte AK Parti hakkında kapatma davası açıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrosuna ilk cümlesinin "Arkadaşlar, biz bedel ödeyebiliriz ama bu millete asla bedel ödettirmeyiz, ödettirmeyeceğiz." olduğunu anlattı. "O sürecin sonunda onların 'irtica' dediği dindarlıktan da ceza aldık. Onu da gururla taşıyoruz." diyen Ala, millet için daha fazlasını yapmak istediklerini vurguladı. Ala, AK Parti'nin ülkeyi hassasiyet ve özenle, istikrar içinde hedeflerine götürmeye çalıştığını aktararak, "Bu sırada yolsuzluktan dolayı ortaya çıkan hadiseyi örtbas etmek için bütün tuşlara birden basan bir ana muhalefet partisi var. Olabildiğince fazla gürültü çıkararak, Türkiye'de bu soruşturmayı gölgelemeye çalışıyorlar. Halbuki çıkın ya kefil olun ya da soruşturmanın arkasında durun, gerçekler ortaya çıksın." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin boykot ve sokak çağrılarını, Türkiye'nin ekonomik ve demokratik istikrarını hançerlemeye çalışma girişimi olarak nitelendiren Ala, "Orada marjinal gruplara alan açıp ahlaksızca, hayasızca slogan attırmalar, küfür ettirmeler, onları ve şiddetle reddediyor ve lanetliyoruz." dedi. Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in farklı ülkelerden yardım istemesinin yanlış ve siyaset dışı bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yurt dışından vesayet arayışına girdiler, yurt dışından yardım istiyorlar kendi sorunlarının çözümü için. Yurt dışından müdahale arayışına girmişler Türkiye için. Türkiye, buna pabuç bırakır mı? Türkiye, çok çağ atladı kardeşim. Senin haberin bile yok. Türkiye artık dışarıdaki, uluslararası sorunların, bölgesel, Orta Doğu'daki sorunların çözümünde önemli ana aktör. Türkiye'nin itibarı, her şeyden daha önemlidir. Türkiye'nin itibarını zedeleyecek dışarıdan yardım çığlıkları, Türkiye'nin hak etmediği, reddettiğimiz bir siyasal tutumdur. Bu, kabul edilemez. Onun için herkesin aklını başına alması lazım."