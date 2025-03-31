Bursa'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.