Bursa'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle servis minibüsü yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsüne ve hafif ticari araca, kamyonet ise Bursaray istasyonu alt geçit duvarına çarptı.

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