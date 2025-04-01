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        Gelenekselleşen kısa film festivalinde 7 Türk büyüğünün yaşamı anlatılacak

        SEMİH ŞAHİN - Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen "12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde Türk büyüklerinin hayatları ele alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:27
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        Gelenekselleşen kısa film festivalinde 7 Türk büyüğünün yaşamı anlatılacak
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        SEMİH ŞAHİN - Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen "12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde Türk büyüklerinin hayatları ele alınacak.

        "Türk'ün Ataları" alt başlığıyla organize edilen festivalde, Asya Hun İmparatorluğu hükümdarlarından Metehan, Göktürklerin bilge lideri Bilge Kağan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun 2. sultanı Alp Arslan, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından Alaeddin Keykubat, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan senaryolar yarışacak.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla 28 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek festival için tematik senaryo başvuruları 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Dernek komitesi tarafından belirlenen 7 senaryo ise ödüle layık görülecek.

        Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, geçen 11 yılda 77 kısa filmi sinemaseverlerle buluşturduklarını söyledi.

        Bu yıl 12. kez sanatseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sürmeli, "Bu yılın teması Türk'ün ataları. Yani kendi tarihimize, kendi geçmişimize, Türklüğün tarihine yolculuğa çıkıyoruz. Bu 7 Türk büyüğünü inşallah senaristlerin kaleminden film haline getireceğiz." dedi.

        Sürmeli, kısa film yarışmasında ise bir temanın olmadığını dile getirerek, "Sadece insan ve insani değerlerin bulunduğu konuları kısa film olarak kabul ediyoruz. Bu kategoride de 7 kısa film finale kalacak. Bunları yazlık sinemada gösterime alacağız. En iyi belgesel, en iyi kurmaca, en iyi animasyon ve en iyi deneysel filmi de ödüllendireceğiz." diye konuştu.

        Geçen 11 yılın tecrübesiyle "gönül erleri arşivi" biriktirdiklerini vurgulayan Sürmeli, şunları kaydetti:

        "Mustafa Kemal Atatürk 'Geçmişini bilmeyen kendini bilemez.' diyor. Geçmişimizi, nerden geldiğimizi, ne kadar köklü ve asil bir toplum olduğumuzu bilirsek bence geleceğe adım atmamız daha kolay ve güzel olacak. Daha güzel hayallere koşacağız. Bu, gençler için önemsediğimiz bir durum. Postmodern toplumlarda her şey çok çabuk tüketiliyor. Her zamanki gibi yeni olan bir şeye karşı hevesimiz varken, eski olan bir şeye karşı hevesimiz yok. En önemlisi, kendi geçmişimizi bilip buna sahip çıkarak geleneğimizi geleceğe taşımak."

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