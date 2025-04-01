Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde A.Ç. idaresindeki 10 AFR 359 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 16 EIB 83 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü M.S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.