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        Bursa'da kazaya müdahale eden polis kamyonetin çarpması sonucu yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı kazaya müdahale eden polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 08:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:58
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        Bursa'da kazaya müdahale eden polis kamyonetin çarpması sonucu yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı kazaya müdahale eden polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

        Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde 16 AEH 447, 10 AAH 003 ve 16 ANR 251 plakalı 3 otomobil, hasarlı kazaya karıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi aldıkları esnada 38 AHA 239 plakalı kamyonet, polislerden Fatih D'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı.

        Kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Fatih D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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