Bursa'da kazaya müdahale eden polis kamyonetin çarpması sonucu yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Fatih D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.