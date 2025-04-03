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        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:25
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        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        D.D.A. (21) yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan D.D.A, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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