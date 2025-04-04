Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmed dönemleri ile Bursa Sempozyumu" düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında söz konusu şenliklerin 20'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliklerin uluslararası boyutta olduğunu dile getiren Aydın, vatandaşların bir araya gelip farklı aktivitelerle bu şenliği yaşayacağını anlattı.

Aydın, şenliklerin "Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmed dönemleri ile Bursa Sempozyumu" ile başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Osmanlı kuruluşundan itibaren padişahlık yapmış, Osmanlı'yı yönetmiş sultanların hem hayatlarını hem Osmanlı İmparatorluğundaki kendi devirlerindeki izlerini ve bu topraklara bıraktıkları değerleri, akademisyen tarihçiler gözüyle burada anlatacaklar."

Aydın, bugünkü sempozyumun ardından yarın saat 06.00'da Ulu Cami'de fetih duasının yapılacağını aktardı.