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        Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı

        Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmed dönemleri ile Bursa Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:43
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        Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı
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        Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmed dönemleri ile Bursa Sempozyumu" düzenlendi.

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında söz konusu şenliklerin 20'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Etkinliklerin uluslararası boyutta olduğunu dile getiren Aydın, vatandaşların bir araya gelip farklı aktivitelerle bu şenliği yaşayacağını anlattı.

        Aydın, şenliklerin "Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmed dönemleri ile Bursa Sempozyumu" ile başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Osmanlı kuruluşundan itibaren padişahlık yapmış, Osmanlı'yı yönetmiş sultanların hem hayatlarını hem Osmanlı İmparatorluğundaki kendi devirlerindeki izlerini ve bu topraklara bıraktıkları değerleri, akademisyen tarihçiler gözüyle burada anlatacaklar."

        Aydın, bugünkü sempozyumun ardından yarın saat 06.00'da Ulu Cami'de fetih duasının yapılacağını aktardı.

        Törenin açılış programının Tophane Meydanı'nda olacağını dile getiren Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

        "Cumartesi günü sempozyumumuz sabah 09.00'da devam edecek. Saat 17.30'da Tophane'de fetih yürüyüşümüz olacak. Saltanat Kapı önünden başlayıp burada sonlandıracağız. Soğukpınar ve Çaybaşı köylerimizde köy düğünü geleneklerimizi yaşatacağız. 27 Nisan'da Armutköy Mahallesi'nde rahvan atları koşusu gerçekleşecek. 4 Mayıs Pazar günü de kent koşusu gerçekleşecek."

        Aydın, 1 yıl sonra fethin 700'üncü yılının kutlanacağına değinerek, şenliklerin ulusal ve uluslararası boyuta getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin oturum başkanlığı yaptığı, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeren Tanındı, Mülkiye Başmüfettişi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın konuşmacı olarak katıldığı sempozyum açılış oturumuyla başladı.

        Bugün 7 oturumun gerçekleştirileceği sempozyum, yarınki 4 oturumla sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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