Bursa'da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Sırtına giren sancı nedeniyle mahsur kalan vatandaşa ulaşmak için AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde ot toplamak için ormanlık alana çıkan İzzet Aslan (42), bulunduğu yerde hareket edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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