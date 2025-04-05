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        Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 05.04.2025 - 01:27
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        Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından 3 aylık Sevginur Durmuş'un yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

        Dumandan etkilenen Efe Durmuş (4) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Efe Durmuş, hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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