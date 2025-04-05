Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Dumandan etkilenen Efe Durmuş (4) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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