Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Fidyekızık Mahallesi'nde orman içerisinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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