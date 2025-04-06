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        Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı

        Uludağ'ın eteklerinde yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 03:47 Güncelleme: 06.04.2025 - 03:47
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        Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı
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        Uludağ'ın eteklerinde yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fidyekızık Mahallesi'nde orman içerisinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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