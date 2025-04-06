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        Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) feribotunun makine dairesinde çıkan yangın, gemi personelince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:53
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        Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) feribotunun makine dairesinde çıkan yangın, gemi personelince söndürüldü.

        BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan "Yıldırım Beyazıt" feribotunun makine dairesinde, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Feribot görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın, bir süre sonra tekrar başladı. Daha sonra feribotun söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle yangın tamamen söndürüldü.

        Yangın sonucu ortaya çıkan duman nedeniyle bazı yolcular ve feribot personeli fenalık geçirdi.

        Feribotun Mudanya ilçesinde BUDO İskelesi'ne yanaşmasıyla bölgeye sevk edilen Bursa Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yolcuları tahliye etti.

        Dumandan etkilenenler, ilk müdahalelerin ardından civardaki hastanelere sevk edildi.

        - "Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir"

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 19.50'de, geminin makinelerinden birinde yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın meydana geldiği belirtildi.

        Yangına, gemi personelince anında müdahale edildiği ve kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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