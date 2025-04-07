Bursa'da "Nihavend'den Segah'a Bursamız" konserinde Zeynep Kır sahne aldı

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Nihavend'den Segah'a Bursamız" konserinde solist Zeynep Kır sahne aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan Zeynep Kır, Türk Sanat Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerini orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Solist Kır, "Duydum ki unutmuşsun", "Bak yeşil yeşil", "Ben seni unutmak için sevmedim" ve "Hatırla sevgili" gibi eserleri Bursalı müzikseverlerle söyledi.

Konser sonunda Zeynep Kır ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.