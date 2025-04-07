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        Oğlunun isteğiyle başladığı okçuluk sporunda antrenör oldu

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da tarihe meraklı oğluyla geleneksel okçuluk sporuna yönelen fizyoterapist Senem Çelik, kendini geliştirerek aldığı yeterlilik belgelerinin ardından antrenör oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:09
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        Oğlunun isteğiyle başladığı okçuluk sporunda antrenör oldu
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da tarihe meraklı oğluyla geleneksel okçuluk sporuna yönelen fizyoterapist Senem Çelik, kendini geliştirerek aldığı yeterlilik belgelerinin ardından antrenör oldu.

        Özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde uzman fizyoterapist olarak görev yapan Senem Çelik (44), Türk tarihine ilgi duyan oğlu Kayra Yolcular'ı (13) okçuluk sporuna yönlendirdi.

        Oğluna bu sporu sevdirip birlikte vakit geçirmek isteyen Çelik, 2021'de Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nde kendisi de okçuluk çalışmalarına başladı.

        Yaklaşık bir yıl süren okçuluk eğitiminin ardından antrenörlük sınavlarına girmeye karar veren Çelik, önce 1. kademe, ardından da 2. kademe antrenörlük belgesi aldı.

        Lisanslı sporcu olarak okçuluk sporunu sürdüren Çelik, bir yandan eğitim almaya devam ediyor, diğer yandan da oğluna hem arkadaşlık hem de antrenörlük yapıyor.

        - "Amacım engelli çocukları da bu spora kazandırmak"

        Senem Çelik, AA muhabirine, en büyük hedefinin engelli bireyleri okçuluk sporuna kazandırmak olduğunu söyledi.

        Mesleği gereği engellilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgilendiğini belirten Çelik, onların fizik tedavi süreçlerine okçuluk sporuyla da destek olmak istediğini kaydetti.

        Çelik, engelli çocukların da bu sporu yapmasını istediğini dile getirerek, "Amacım engeli olan çocukları da bu spora kazandırmak. Engelli bireyleri bu spora kazandırmak istiyorum. Hem fizyoterapistlik yapıp hem de antrenörlük yapmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Oğluna hem arkadaşlık hem de antrenörlük yaptığını dile getiren Senem Çelik, "Antrenörüm ama oğlumla beraber başladığımız için evlatlar genelde annenin otoritesini antrenörlük anlamında çok kabul etmiyor ama yine de birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Benim de burada hocalarım var. Biz burada hep birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Oğlumla güzel bir uyum yakalayıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, spora başladığı ilk yıllarda Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Okçuluk Yarışması'nda 8. olduğunu sözlerine ekledi.

        - "En büyük rakibim annem"

        Küçük yaşlarda okçuluk sporuyla ilgilenmeye başladığını belirten Kayra Yolcular ise kulüpte annesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

        Çalışmalarının iyi gittiğini belirten Yolcular, "Küçüklüğümden beri Türk tarihine merakım vardı. Başta mehter marşıyla başladı. Sonra okçuluk ve dizilerle devam etti. Çok keyif alıyorum. En büyük rakibim annem. Onu geçmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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