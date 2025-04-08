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        BTÜ'de mobilya sektörü için çevre dostu alternatif malzeme üretilecek

        Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) içeriğinde doğal lifler ve biyoplastik malzeme barındıran, masa, sehpa gibi mobilyaların üst elemanlarında ya da dekorasyon amaçlı alanlarda kullanılacak ürün prototipi hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:06
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        BTÜ'de mobilya sektörü için çevre dostu alternatif malzeme üretilecek
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        Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) içeriğinde doğal lifler ve biyoplastik malzeme barındıran, masa, sehpa gibi mobilyaların üst elemanlarında ya da dekorasyon amaçlı alanlarda kullanılacak ürün prototipi hazırlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Güntekin'in yürütücülüğünü üstlendiği "Yarı piramidal çekirdekli sandviç levha üretilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Mobilya sektörü için daha az ham maddeyle hafif, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir alternatif malzeme üretilmesi hedeflenen ve 24 ay sürecek projede araştırmacı olarak Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Halil Başboğa, Doç. Dr. Çağatay Taşdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Mesut Uysal yer alıyor.

        Mobilya sektörüne alternatif bir malzeme sunacak çalışmayla, hafifliğin gerektirdiği ancak fazla yükün uygulanmadığı mobilyalar için daha az ham maddeyle alternatif bir ürün geliştirilmesi hedefleniyor.

        Yaşam döngüsü analizlerinin de yapılacağı projede, doğal lifler ve doğada çözülebilir plastik malzeme kullanılarak sürdürülebilir, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ürün sunulması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Ergün Güntekin, mobilya sektöründe malzeme olarak genellikle ahşap ve ahşap kompozitlerinin (yongalevha, MDF) kullanıldığını belirtti.

        Bu ürünlerin sektörün ihtiyaçlarını karşıladığını ancak hafifliğin gerektiği bazı mobilyalar için oldukça ağır malzemeler olduğunu aktaran Güntekin, "Projemizde buradan yola çıkarak, hafifliğin gerektiği mobilyalarda daha az ham maddeyle ürün ortaya koymak istedik. Yongalevha, MDF gibi ürünlerde ortalama 700 kilogram/metreküp yoğunlukta ham madde kullanılırken, çalışmasını yaptığımız ürünle, bunu yarıya düşürmeyi hedefliyoruz. Yani yüzde 50 daha az ham maddeyle hafif, yeşil, dayanıklı ve aynı hizmeti veren ürün geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

        Güntekin, çalışmanın bir parçasının da yaşam döngüsü analizleri olduğunu, üründe biyo-bozunur ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına özen gösterildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Alternatif malzememizin çekirdek kısmını doğal lifler ve biyo-bozunur polimer ile oluşturacağız. Böylelikle ikame ürün olarak pazarda rekabet edeceği geleneksel levhalara kıyasla yaşam döngüsü boyunca çevreye olumsuz etkisi minimize edilmiş daha hafif bir malzeme elde edeceğiz. Biz de çalışmamızda, doğal kaynakları sorumlu ve rasyonel bir şekilde kullanan, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir alternatif ürünü sektöre kazandırmış olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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