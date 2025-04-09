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        Bursa'da "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu seyirciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu perde açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 01:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 01:32
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        Bursa'da "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu seyirciyle buluştu
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu perde açtı.

        Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Kosova-Tiyatro Adriana tarafından sahnelenen oyunu Bursalı sanatseverler, sahne üzerine yansıtılan çeviri metinleri eşliğinde seyretti.

        Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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