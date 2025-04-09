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        Bursa'da derbiyi izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 01:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 01:33
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        Bursa'da derbiyi izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Arkadaşlarıyla Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izleyen Trabzonspor taraftarı Temel Keskin, maç esnasında bir anda fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, beyin kanaması şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Üç çocuk babası Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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