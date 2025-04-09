Bursa'da derbiyi izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izleyen Trabzonspor taraftarı Temel Keskin, maç esnasında bir anda fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, beyin kanaması şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Üç çocuk babası Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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