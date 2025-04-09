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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan Polis Haftası mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:54
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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan Polis Haftası mesajı
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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ayyıldız, mesajında, üstün görev anlayışı ve yüksek sorumluluk bilinciyle hizmet sunan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı içtenlikle kutladığını belirtti.

        Ayyıldız, 180 yıllık şanlı mazisi boyunca milletin gönlünde müstesna bir yer edinen Türk Polis Teşkilatının, hukukun üstünlüğünü esas alan, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir anlayışla görev yapmayı ilke edindiğini kaydetti.

        Türk Polis Teşkilatının terörle mücadeleden organize suçlara, uyuşturucu ile mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye, trafik güvenliğinden asayişin sağlanmasına kadar çok geniş bir alanda, gece gündüz demeden büyük bir cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla görevini ifa ettiğini aktaran Vali Ayyıldız, şöyle devam etti:

        "Her geçen gün teknolojik altyapısını ve insan kaynağını güçlendiren emniyet teşkilatımız, etkin istihbarat yapılanması ve önleyici odaklı güvenlik uygulamaları ile kendisini sürekli yenilemekte, milletimizin desteğini de arkasına alarak geleceğe güvenle yürümektedir. Bu başarıların temelinde milletine bağlı, görevine sadık, yasalardan ve halktan aldığı güçle hareket eden, vicdan, ahlak ve hakkaniyet anlayışına sahip emniyet mensuplarımızın gayreti yatmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' veciz sözünü şiar edinmiş olan Türk polisi, devletimizin bekasına, halkımızın huzuruna kast eden tüm tehditlere karşı durmayı her zaman en şerefli görev bilmiştir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, görevleri esnasında şehadet mertebesine erişen tüm kahraman polislerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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