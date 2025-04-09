Artvin Hopaspor-Bursaspor maçı Balıkesir'de oynanacak

Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile yapacakları 28. hafta mücadelesinin, Balıkesir'de oynanacağını bildirdi.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak mücadelenin ev sahibi takım stadyumunun tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla İstanbul'a alınmak istendiği anımsattı.

Bu talebin kabul görmemesi sonrası Balıkesir Atatürk Stadyumu için girişimde bulunulduğunu belirten Çelik, "Yapılan girişimler olumlu sonuçlanmış ve karşılaşma aynı gün ve aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadyumu'na alınmıştır." ifadesini kullandı.

Yeşil-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.