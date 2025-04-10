Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da üreticilere 1 milyon 222 bin 500 çilek fidesi dağıtıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 1 milyon 222 bin 500 çilek fidesi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da üreticilere 1 milyon 222 bin 500 çilek fidesi dağıtıldı
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 1 milyon 222 bin 500 çilek fidesi dağıttı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleşen dağıtım töreninde, kentteki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi hedefiyle Tarım Peyzaj AŞ ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) işbirliğiyle 147 üreticiye yüzde 60 hibeli çilek fidesi verildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törende yaptığı konuşmada, fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

        Bu desteğin, üreticinin alın terinin karşılığını vermek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Bozbey, şunları kaydetti:

        "Biz, tarıma verilen her desteğin aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin ne kadar zahmetli çalıştığını biliyorum. Üreticinin alın terini bilen, nasıl yaşam sürdüğünü bilen biri olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçimize özel önem veriyoruz. Bu bereketli toprakları koruyan sizlersiniz. Onun için çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

        Bozbey, açıklamasında Mustafakemalpaşa'da atıl durumdaki tesisleri aktif hale getirerek damla sulama boru üretim tesisini hizmete açtıklarını hatırlattı.

        Sıvı gübre üretim tesisine de değinen Bozbey, 4 bin bidon sıvı gübrenin hazır durumda olduğunu bildirdi.

        Konuşmanın ardından 147 üreticiye 1 milyon 222 bin adet çilek fidesinin dağıtımı yapıldı.

        Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile çok sayıda üretici katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası; 1 yaralı
        İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası; 1 yaralı
        Okuldan çıkan çocuğa başıboş köpeklerin saldırısı kamerada
        Okuldan çıkan çocuğa başıboş köpeklerin saldırısı kamerada
        TİM Başkanı Gültepe: ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma pota...
        TİM Başkanı Gültepe: ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma pota...
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde kutlandı
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde kutlandı
        Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi
        TİM Başkanı Gültepe, Bursa'da ihracatçılarla buluştu:
        TİM Başkanı Gültepe, Bursa'da ihracatçılarla buluştu: