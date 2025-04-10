Bursa'da üreticilere 1 milyon 222 bin 500 çilek fidesi dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 1 milyon 222 bin 500 çilek fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleşen dağıtım töreninde, kentteki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi hedefiyle Tarım Peyzaj AŞ ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) işbirliğiyle 147 üreticiye yüzde 60 hibeli çilek fidesi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törende yaptığı konuşmada, fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

Bu desteğin, üreticinin alın terinin karşılığını vermek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Biz, tarıma verilen her desteğin aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin ne kadar zahmetli çalıştığını biliyorum. Üreticinin alın terini bilen, nasıl yaşam sürdüğünü bilen biri olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçimize özel önem veriyoruz. Bu bereketli toprakları koruyan sizlersiniz. Onun için çiftçilerimize teşekkür ediyorum."