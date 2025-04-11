Bursa'da 14 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bilal T. (14), kavga sırasında bıçakla bacağından yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal T, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.
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