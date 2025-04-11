Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 14 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 14 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

        Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bilal T. (14), kavga sırasında bıçakla bacağından yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal T, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Sefiller" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Sefiller" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi
        BBDSO, Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser düzenledi
        BBDSO, Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser düzenledi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
        Kazada yaralandıktan 6 ay sonra hayatını kaybetti
        Kazada yaralandıktan 6 ay sonra hayatını kaybetti
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı, komşuları yardım çağrısınd...
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı, komşuları yardım çağrısınd...