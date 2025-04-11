Bursa'da "Sefiller" tiyatro oyunu sahnelendi

Oyun, 18'inci yüzyıl Fransa'sından, insanın evrensel hikayesine uzanan adalet ve sevginin, acı ve umudun, dün ve bugünün hikayesini konu aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Victor Hugo'nun ölümsüz eseri "Sefiller", çevirmenliğini Volkan Yalçıntoklu'nun üstlendiği oyunla Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Sefiller" oyunu izleyiciyle buluştu.

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