Bursa'da "Amazonlar" tiyatro oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Amazonlar" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Amazonlar" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Julia Sandor kaleme aldığı ve yönetmenliğini Jasa Koceli'nin üstlendiği oyun, Sırbistan Kragujevac Tiyatrosu tarafından sahnelendi.
Tiyatro oyununda Darija Vulic, Aleksandra Arizanovic ve Milica Vranes gibi oyuncular yer aldı.
Oyunda, Kafkas halklarının efsanelerini, Antik Yunan'daki ünlü kadın savaşçılara dair korunmuş kayıtlarla birleştiren bir tiyatral arkeoloji çalışması anlatılıyor.
Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
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