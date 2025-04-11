Bursa'da "Amazonlar" tiyatro oyunu sahnelendi

Tiyatro oyununda Darija Vulic, Aleksandra Arizanovic ve Milica Vranes gibi oyuncular yer aldı.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Julia Sandor kaleme aldığı ve yönetmenliğini Jasa Koceli'nin üstlendiği oyun, Sırbistan Kragujevac Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Amazonlar" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

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