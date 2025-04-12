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        Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, bir yıllık görev süresini değerlendirdi

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görev süresinde geride kalan bir yıl değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:20
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        Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, bir yıllık görev süresini değerlendirdi
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        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görev süresinde geride kalan bir yıl değerlendirdi.

        Aydın, Osmangazi Kent Lokantası'nda düzenlenen "365 Günde Değişen ve Gelişen Osmangazi" etkinliğinde yaptığı konuşmada, geçen bir yılı kapsayan belediye çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

        Toplantıda sunum gerçekleştiren Aydın, göreve geldikleri tarihten itibaren faaliyetlerine hızla başladıklarını ve kalan 4 yılda da aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

        Aydın, Bursa'nın tarihi dokusunu ve Osmangazi'nin kentin merkez ilçesi olduğunu hatırlatması amacıyla "Bursa'nın kalbi Osmangazi" sloganını bulduklarını anlattı.

        Belediyenin mali durumuyla ilgili bilgi veren Aydın, şöyle konuştu:

        "2024'teki gider bütçemiz 3,5 milyar liraydı, 833 milyonluk da bir ek bütçeyle 4,3 milyar lira oldu. Bunun 4,1 milyarını harcamışız, gerçekleşmesi yüzde 95. Gelir bütçesi de yine 4,3 milyara çıkmıştı. Gelir anlamında da 3,7 milyar gelir elde etmişiz. Gerçekleşme oranı yüzde 87. Yani gelir gider dengesi arasındaki fark yüzde 8 olmuş, ki bu başarılı bir oran. Biz gerçekten tasarruf etmişiz."

        Belediyecilikte hedeflerinin anlayışı değiştirmek olduğunu aktaran Aydın, bunun "akıllı şehircilik" ve dijitalleşmeyle olacağını bildirdi.

        "Mobil Osmangazi" adlı mobil uygulama geliştirdiklerini anlatan Aydın, "Herkes hem ödemelerini rahat yapsın hem de belediyeyle ilgili hizmetleri kolaylıkla sağlasın diye cep telefonlarına 'Mobil Osmangazi' uygulamasını yükledik. Şu anda kasım ayında ilk denemesini yaptık ve birçok vatandaşımız oradan ödemelerini yapabildi." dedi.

        Gelecek dönemde geçekleştirmeyi hedefledikleri projelerden bahseden Aydın, "afet ve acil müdahale istasyonu", "tarihi ipekyolu aksı" projelerini en kısa sürede hayata geçireceklerini, kentsel dönüşüm projelerine ise hızla devam edeceklerini aktardı.

        Toplantıya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları ve CHP'li belediye meclis üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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