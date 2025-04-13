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        Bursaspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

        Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:35
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        Bursaspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
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        Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

        Ligin 28. hafta karşılaşmasında Balıkesir'de oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, liderliği garantiledi ve 2. Lig'e yükseldi.

        Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. lige kadar gerileyen Bursaspor, tekrardan üst liglere "tırmanmaya" başladı.

        Bursaspor'un bu başarısı kentte yoğun coşkuyla karşılandı.

        Balıkesir'den Bursa'ya dönen takım otobüsüne, yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar eşlik etti ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kutlamalar devam etti.

        Bursaspor kafilesinin tesislere giriş yapmasının ardından da taraftarlar, antrenman sahasına alındı. Bursasporlu oyuncular, taraftarları balkondan selamlayarak şampiyonluğu kutladı.

        - "Şampiyonluğumuz hayırlı olsun"

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de tesislerde taraftarlara hitap etti.

        Bugün Bursa ve Bursaspor'un bayramı olduğunu ifade eden Çelik, "1963 ruhu küllerinden yeniden doğuyor. Bu konuşmayı ben değil sizin içinizden çıkmış olan başkanınız Enes Çelik yapacaktı ama bugün Balıkesir'e bile gelirken 39 derece ateşle geldi. Şu anda doktorların nezaretinde tedavi görmektedir. Selamlarını iletiyorum." diye konuştu.

        Bursaspor'un çok zor dönemden geçtiğini dile getiren Çelik, "Çok ciddi zorlukları aşa aşa geldik. İnşallah çok yakın zamanda başkanınız size 2 milyar liraya yakın borcu sıfırladığımızın müjdesini verecek. Bugün başlangıç, bundan sonra inşallah aynı kutlamaların çok daha coşkulusunu 2. lig şampiyonluğunu da yaşayacağız. Sonra 1. lig, sonra Türkiye ve Avrupa, Bursa'nın sesini duyacak. Bu anlamlı günü kutluyorum. Bütün sporcu arkadaşlarıma, futbolculara, teknik heyete, destek veren yöneticilere, belediye başkanlarına, milletvekillerine, sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. " açıklamasında bulundu.

        Kutlamalara AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

        Kentin birçok noktasında havai fişek gösterileri yapılırken, taraftarlar araçlarıyla şehir turu attı ve çeşitli noktalarda kutlamalar gerçekleştirildi.

        Mudanya ilçesinde de Mudanya Belediyesinin organizasyonuyla Mütareke Meydanı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen binlerce taraftar, tezahüratlarla Bursaspor'a destek verdi.

        Bursaspor'un maçın bitmesiyle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar, Mütareke Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. Taraftarlar, meşaleler yakarak meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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