Bursa'da "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" tiyatro oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" adlı oyun izleyiciyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" adlı oyun izleyiciyle buluştu.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Aslı Ekici'nin kaleme aldığı oyunu Gökhan Kum yönetti.
Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Ayşe Gülerman Kum, Batuhan Pamukçu, Mesut Özsoy ve Rabia Zehra Şafak'ın sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı.
Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
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