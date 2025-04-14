Bursa'da "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

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