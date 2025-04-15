Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akalan Mahallesi'nde Mehmet Özkan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 800 balya saman ile birkaç tarım aleti yandı.
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