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        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:07
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        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akalan Mahallesi'nde Mehmet Özkan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 800 balya saman ile birkaç tarım aleti yandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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