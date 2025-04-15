Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaları ve gelecek dönemde kurumlarda yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Tuna, gençlerin, çocukların ve insanlığın korunması için bu konuda yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıya kurum amirleri katıldı.