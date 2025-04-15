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        Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele anlatıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:52
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        Orhaneli'de bağımlılıkla mücadele anlatıldı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaları ve gelecek dönemde kurumlarda yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        Tuna, gençlerin, çocukların ve insanlığın korunması için bu konuda yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

        Toplantıya kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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