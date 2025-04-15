İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF)", ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MODEF Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışında, Türkiye'nin yalnızca mobilya üreten değil, mobilya tasarlayan ve dünya trendlerini belirleyen bir ülke olma yolunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren belirsizlik ve gerilimlere rağmen önemli başarılara imza attığını dile getiren Gürcan, "Ekonomimiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyüyerek güçlü bir yapıya kavuşmuştur. 2024 yılında da yüzde 3,2'lik büyüme oranını gerçekleştirdik. Net ihracatın bu büyümeye katkısı da 1,1 puan olmuştur. Böylelikle Türkiye ekonomisi, son 18 çeyrektir büyümesine devam etmiştir." dedi.

Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak, "sürdürülebilir ihracat artışı" vizyonuyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatının, 2024 yılında 262 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Gürcan, şöyle konuştu: "Yakaladığımız bu ihracat değerleri, sanayi ve ihracatımızın giderek katma değeri artıran ve teknolojik girişim sağlayan dönüşümünün sonucudur. Bu dönüşümde mobilya sektörünün de kalite, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı büyümesi dikkat çekici rol oynamıştır. 2025 yılında elde ettiğimiz veriler, ekonomimizin yakaladığı ivmelenmenin hızla devam ettiğini ortaya koymaktadır. Geçen ay 23,4 milyar dolarlık ihracatımızla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı rakamlarına ulaştık. Bu ihracat rakamı, gerçekten ilk 3 ay içinde bir yükseliş oldu. Yılın ilk 3 ayı itibarıyla Türkiye genelinde yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 65,3 milyar dolara yükselmiştir. 2025 yılı mart ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mart ihracatımız, tarihimizin en yüksek seviyesi olan 263,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. "

Bakan Yardımcısı Gürcan, şubat ayında istihdam rakamlarında da ciddi iyileşmelerin olduğunu belirterek, "Türkiye'deki işsizlik oranı, TÜİK verilerine göre yüzde 8,2 ile son 10 yılın en düşük rakamına ulaştı. Enflasyonumuz da yüzde 38,1 ile son 39 ayın en düşük rakamını ulaştı. Tüm bu veriler, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini ve karşılaştığı küresel zorluklara rağmen dirençli, dinamik ve üretken bir yapıya sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı. - "İhracatımızın büyüme potansiyelini üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz" Türkiye'yi daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik yapıya kavuşturmayı hedef edindiklerini dile getiren Gürcan, şunları söyledi: "2025 yılı için mal ve hizmet ihracatındaki hedefimiz, 390 milyar dolardır. İnşallah bunu tüm üreticilerimizle beraber gerçekleştireceğiz. Bunu da gerçekleştirmek için özellikle üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın finansman çözümlerinin çeşitlenmesi ve erişilebilirliğin artırılması için ihracatımızın büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için çalışmalar yapıyoruz."

Gürcan, Türk Ticaret Bankası ile ilgili ihracatçıya yönelik çok önemli destekler sağlayan yeni bir performans modelini yakında hayata geçireceklerini bildirdi. - "En çok ihracatı Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya'ya yapıyoruz" Mobilya sektörünün Türkiye'nin en köklü ve hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu belirten Gürcan, "Mobilya sektörü, 2023 yılı ciro değerleri 300 milyon lira, üretim değeri de 280 milyar liraydı. 500 milyar dolar civarında olan küresel mobilya üretiminde yaklaşık yüzde 2'lik paya sahibiz. Dünya pazarında önemli bir oyuncu konumundayız ve bu payı daha da artırmaya gayret ediyor sektörümüz." diye konuştu. Gürcan, mobilya sektörünün yaklaşık 245 bin kişilik istihdam sağladığını dile getirerek şunları kaydetti: "Mobilya sektörü, ürettiği nihai ürünlerle ekonomiye önemli bir katma değer sağlayarak son 20 yıldır net ihracatçı konumunu muhafaza ediyor. Mobilya ihracatımız, değerli sanayicilerimizin gayretleriyle 20 yılda 10 kat fazla artmış, büyümüş olup 2024'te 4,5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 20. sıradan ilk 10'a girmeyi başardık. Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında ilk 10 sıradayız. En çok ihracat yaptığımız pazarlar, Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya."