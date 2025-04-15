Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

Karabatı, X hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını belirtti.

Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiği belediye başkanlığı görevinde bir yılı geride bırakırken, tüm kararları vatandaşların menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdiğini belirten Karabatı, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim."