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        Bursa'da "Frankenstein" ve "On İkinci Gece" tiyatro oyunu sahnelendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Frankenstein" ve "On İkinci Gece" adlı oyunlar izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 03:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 03:23
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        Bursa'da "Frankenstein" ve "On İkinci Gece" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Frankenstein" ve "On İkinci Gece" adlı oyunlar izleyiciyle buluştu.

        Sebastian Seidel'in kaleme aldığı Yücel Erten'in çevirisi ile Çağdaş Eğitim Kooperatifi Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunu Mine Tüfekçioğlu yönetti.

        Oyuncu Salih Bayraktar ve Levent Aras'ın sergilediği performans sanatseverlerden beğeni aldı.

        Oyun, oyuncuların rollerinin gerçek hayatlarıyla paralelliklerini keşfetme serüvenini konu aldı.

        - "On İkinci Gece" tiyatro oyunu sahnelendi

        Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, William Shakespeare'in kaleme aldığı "On İkinci Gece" oyununu Cristi Juncu yönetti.

        Romanya Toma Caragiu Tiyatrosu oyuncuları Theodora Sandu, Lucian Ionescu, Florentina Nastas, Cristian Popa, Ioana Farcaș, Andrei Radu, Paul Chiributa, Ion Radu Burlan, Karl Baker ve Alin Teglas sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı.

        Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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