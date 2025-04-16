Bursa'da "Frankenstein" ve "On İkinci Gece" tiyatro oyunu sahnelendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Frankenstein" ve "On İkinci Gece" adlı oyunlar izleyiciyle buluştu.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.04.2025 - 03:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 03:23 facebook

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