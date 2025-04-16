Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yenişehir ilçesi semalarındaki uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

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