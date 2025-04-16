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        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:40
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        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Yenişehir ilçesi semalarındaki uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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