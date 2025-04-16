Binek otomobil ihracatı ilk çeyrekte "tam gaz" devam etti

CEM ŞAN - Türkiye'nin ilk çeyrekte gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,53 artarak 3 milyar 5 milyon 73 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, geçen yıl 37 milyar 212 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan otomotiv sektörü, büyümesini bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürüyor.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 9 milyar 125 milyon 513 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv sektörü 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 4'lük artışla 9 milyar 494 milyon 202 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Otomotiv sektörünün en önemli alt gruplarından "binek otomobil" ihracatında ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,53'lük artış kaydedildi.

Geçen senenin ilk 3 ayında 2 milyar 578 milyon 796 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 5 milyon 73 bin dolara çıktı.

İlk çeyrekte 68 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye gerçekleştirilen binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 31,7'sini oluşturdu. - En fazla binek otomobil ihracatı Fransa'ya Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım yüzde 29 artarak 415 milyon 631 bin dolardan 536 milyon 885 bin dolar oldu. En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İspanya'ya dış satım yüzde 112 artışla 185 milyon 353 bin dolardan 393 milyon 18 bin dolara yükseldi. İhracatta üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a ise yüzde 4 yükselişle 341 milyon 722 bin dolarlık dış satım yapıldı. Sektör temsilcileri bu dönemde İtalya'ya 340 milyon 418 bin, Almanya'ya da 228 milyon 280 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. - Slovenya'ya yüzde 123, Portekiz'e yüzde 115 ihracat artışı Geçen yılın ilk çeyreğinde Slovenya'ya 100 milyon 57 bin dolarlık binek otomobil ihraç eden sektörün söz konusu ülkeye dış satımı, bu yılın aynı aylarında yüzde 123 yükselişle 223 milyon 313 bin dolara çıktı. Slovenya bu rakamla en çok binek otomobil ihracatı yapılan 6'ncı ülke oldu.